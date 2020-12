PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 5. detsember 

Võid olla veidike murelik. Sulle ehk tundub, et üks oluline inimene hoiab sinuga distantsi. Selle asemel, et kõiksugu asju ette kujutada, suhtle parem temaga.

Ei ole mõtet muremõtteid mõlgutada ja omaette põdeda. Leia keegi usaldusväärne inimene, kellel on aega sinuga su asju läbi arutada, kellega sul pole raske end avada.

Tead kindlalt, et üks probleem vajab korralikku klaarimist, suhted põhjalikku selgeks rääkimist. Ehkki see protsess võib kaasa tuua ka pisaraid, on targem mitte viivitada.