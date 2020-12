PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 2. detsember 

Taaskord aeg jätkata lõputut võitlust selle nimel, et oma suhteid sellisesse staadiumi saada, et sa rahul oleksid. Oled tubli tööd teinud ning seis on juba palju parem.

Tunned vaistlikult, et täna on sul võimalik teha otsustav samm ja tähtis pööre enda kasuks ette võtta. See aga eeldab julgust, sest tead, et see kutsub esile tugeva tunnete tormi.