Rihanna ja skandaalne räppar on tõesti paar! 

New York Post teatas, et 32aastast Rihannat ja sama vana räpparit nähti nädalavahetusel koos sõpradega Beatrice Innis õhtustamas. Kuuldused lauljatari armusuhtest mullu Rootsis vägivallatsemise eest trellide taga istunud räpistaariga on ringelnud sestsaadik, kui RiRi oma kauasest kallimast lahku läks. Barbadose poptäht ja Saudi miljardär Hassan Jameel olid vaikselt kurameerinud kolm aastat.