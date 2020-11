PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 1. detsember 

Palju õnne, Ambur! Algamas on huvitav, erilisi võimalusi pakkuv isiklik aastaring. Esiplaanil on suhete teema. Et võimalused paremini ära kasutada ja oma unistused ellu viia, vajad õigeid kaaslasi enda kõrvale. Leiad häid sõpru, võid leida ka elu armastuse. Kuula oma südame häält, aga kasuta ka kainet mõistust.