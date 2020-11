Piret Järvis-Milder Vanilla Ninja taasühinemisest: me ei püüa moodsat kõlapilti, jääme oma liistude juurde 

"Me ei taha kedagi šokeerida. Arvan, et need inimesed, kellele meeldis Vanilla Ninja muusika umbes 15 aastat tagasi kindlasti rõõmustavad, sest see kõlapilt on ikkagi üsna sama. Mis mulle isiklikult tegelikult meeldibki, et me ei lähe püüdma kaasaegset moodsat kõlapilti, vaid jäime ikkagi oma liistude juurde," sõnab Piret.

"Omal ka vaja natuke mõelda, sest elud on ikkagi teistsugused, kui nad olid 20 ja 15 aasta eest. Kõigil on vahepeal pered tekkinud ja muud tööd ning tegemised. See ei ole enam nii lihtne, kui teismeliste tüdrukutena, et jätad kõik siiapaika Eestis ja lähed ja teed. Praegu on teistsugused väljakutsed," tõdeb Vanilla Ninja liige.