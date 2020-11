Ebainimlikud elutingimused viisid vanaproua hauda? Vald: kui ei taheta oma kodust lahkuda, pole meil õigus vägisi ära viia 

"Vaatasin teie saadet Põltsamaaa koopamehest. Täiesti räige lugu ja mis veel hullem: Tallinna külje all on täpselt sama lugu. Ma ei saa aru, kuidas inimesed elavad täiesti eluohtlikes tingimustes. Ta on elanud seal metsas aastaid, kui ma ei eksi,” tõdes Artur. "Olen aastaid mööda käinud ja see, et keegi nii elab, on ajuvaba. Ma ei saa aru, kuidas 2020. aastal elavad inimesed metsas ja keegi neid ei aita. Ma ei saa aru - vald on teadlik, aga keegi midagi ei tee."

"Olen naisega paar korda rääkinud ja ta tundub üsna tore. Sebib ringi ja paneb asju korda, et hoiaks enam-vähem korda. Saab asjadest aru ja oskab rääkida, pole selline heidik, kes inimestega ei suhtleks.Igati normaalne inimene, kes vajab igal juhul abi," kirjeldas Artur. "Tean, et tal oli poeg, kes rängas õnnetuses hukkus. Arvan, et naine elas seda väga rängalt üle. Poeg oli talle ikka abiks, aga nüüd pole enam kedagi ega midagi."

Vana lobudik

Kohale sõites paistab tõepoolest silma vana pürgimäe kõrval asuv vana lobudik: kuut soojaku ukse ees annab aimu, et kunagi on siin valvuriks olnud koer, maja ümber on hunnik vanu rehve ja siin-seal jäävad silma katkised moosipurgid.

Saatejuhi hüüetele keegi ei vasta, kuid Katrin Lust võtab julguse kokku ja siseneb sellegipoolest soojakusse. "Pühja jumal! Elutingimused on siin kirjeldamatult hullud," kirjeldab Lust. On näha, et keegi on seal elanud – asjad on pestud ja kuivama pandud, olemas on kaks voodit, kööginõud ja väike ahi, mis ei tundu aga kõige turvalisem küttekeha.

Lust suundub Harku vallavalitsuse poole, et küsida, mis on vanaprouaga juhtunud. Valla sotsiaaltöötaja on olukorrast teadlik, kuid tuleb välja, et lobudikus elanud proua on siit ilmast lahkunud: "Ta on ammu juba surnud."