Tuntud gümnasistid distantsõppest: varsti on see hullumaja läbi, tuleb lihtsalt vastu pidada 

Neiu sõnul on sügisest saati palju muutunud, kuid kõigele vaatamata on tal distantsõppesse väga positiivne suhtumine. „Kuigi eksamitulemused võivad olla sellest mõjutatud ja mõningaid aineid on lihtsalt äärmiselt keeruline kodus õppida, usun siiski, et see on meile kõigile hea harjutamine nii ülikooliks kui ka kaugemaks tulevikuks,” ütleb Maria.