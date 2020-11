Luisa „Kärbseseen“ Rõivas: kostüüm sobis mulle valatult, selles oli piisavalt särtsu ja elegantsi 

Luisa peitis end Kärbseseene kostüümi ja oli Liisi Eesma valikuga äärmiselt rahul. „Liisi on imeline moekunstnik ja Kärbseseen sobis mulle valatult selles on piisvalt särtsu, elegantsi ja karakterit,“ kirjeldab ta.

Kommentaarides kirjutati, et Luisal on kombeks mikker enne laulma hakkamist juba valmis ette tõsta ja see reetis paljudele, kes kostüümi all peitub. Luisa ise seda kommenteerida ei oska ja lisab: „Usun, et ju ikka tunti mu erilise hääle järgi ära.“