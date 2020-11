Müstika „PUUDUTA MIND“ | Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik: nahale pane seda, mida julgeksid panna ka suhu Anu Saagim , täna 16:54 Jaga: M

Võilill on suurepärane kehapuhastaja Foto: ÕL

"Nõiarahvas oleme me olnud pikalt, kuid kahjuks on viimase 100 aastaga taimetarkused hääbumas. Paljud ei soovi enam ise mõelda ning pöörduvad iga murega kohe apteeki, et mingi tablett probleemi lahendaks ja keegi teine vastutaks,” tõdeb joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik, kellel on kurb ka näha, kuidas hirmutatakse inimesi nii, et nad ei julge enam ise metsast midagi korjata. Näiteks on tema jaoks müstika väide, et kevadist karulauku ja piibelehte võiks sassi ajada – karulaugul on ju spetsiifiline küüslaugulõhn. Inimene aga ehmub ja loobub üldse katsetamast.