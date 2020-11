Rita Ora korraldas koroonapiirangutele sülitades suure sünnipäevapeo 

Londoni politsei kinnitab, et nad said teate eriolukorra reeglite võimalikust rikkumisest Casa Cruzis ning läksid olukorraga tutvuma.

Rita avaldab nüüd kibedat kahetsust. "Mõistan, kui vastutustundetu tegu see piiranguid arvestades oli, ning võtan vastutuse enda peale. Kahetsen väga, et rikkusin reegleid, ja mõistan, et see seab inimesi ohtu."