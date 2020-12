„PUUDUTA MIND“ 165. SAADE | Psühholoog Mirjam Hakkaja: lubage endale logelemist ehk mitte midagi tegemist ja keskenduge vaid keha vajadustele  

Ajurveedat ja taimeravi õppis Mirjam Šveitsis ja praktiseeris Indias. Viimastel aastatel on ta pühendunud tervisenõustamisele. Mirjam leiab kliendi kehalistele ja psühholoogilistele probleemidele lahenduse väikeste jõukohaste muudatustega elustiilis ja toitumises. Ta kasutab ka taimeravi, massaaži, hingamisharjutusi, meditatsiooni ja joogat.

Mirjam, mis tähendab sinu jaoks hetkes olemine ning kuidas seda saavutada?

Tuleb mõista, et kõrgem plaan sünnib meist kõrgemal. Arusaamine, et aeg ei ole lineaarne, vaid et see, mis juhtub, on nn prelüüd järgnevale. Kõik on pidevas muutumises, meie roll on seda vaid tunnistada. Usaldus, et kõik on õige ja midagi ei saa kunagi olla valesti. Lihtsalt võib-olla hetkel ei suuda me seda näha. Ka traumaatilised sündmused võivad olla transformatiivsed. Samas neid ei pea vältimatult kogema, et hetkes elada.

