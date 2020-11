VÄRSKE INFO: Darth Vaderi osatäitja viis hauda koroonaviirus 

85aastane endine kulturist ja näitleja, kes andis "Tähesõdade" algses triloogias Darth Vaderile kuju (hääle oli sisse lugenud ameeriklane James Earl Jones), oli tütre sõnul põdenud Alzheimeri tõbe. Kuid surmahoobi andis Prowse'ile Covid-19. "On hirmus, et koroonapiirangute tõttu ei saanud me isaga jumalaga jätta," ütles Rachel ajalehele The Sun.