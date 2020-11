Tele Briti kultuuriminister nõuab, et seriaal „Kroon“ kuulutataks väljamõeldiseks Toimetas Triin Tael , täna 16:19 Jaga: M

Emma Corrin printsess Diana rollis. Foto: AP/Scanpix

Briti kuningliku pere elust rääkiv draamaseriaal "Kroon" ("The Crown") on viimasel ajal nii palju kõmu tekitanud, et kultuuriminister Oliver Dowden nõuab sarja varustamist hoiatusega: see on väljamõeldis.