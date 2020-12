VAATA ESILINASTUST! | „SEE HABRAS ELU“: Aafrika külas peab arst suutma kõike, ka aidata sandistatud suguelunditega tüdrukuid 

Dokfilmi "See habras elu" režissöör ja ühtlasi operaator Vahur Laiapea tutvustab vastvalminud loomingut nõnda: "On jõulude ootus, on mangode valmimise aeg. Lapsed ronivad puude otsa, et magusaid vilju kätte saada, pudenevad alla ja murravad luid. Jõulud toovad haiglasse alati palju lisatööd. Ka tüdrukute suguelundite sandistamise lõikusi tehakse rohkem jõulude ajal. Nii ravibki Beppe tüdrukuid, kellel külaeided on kliitori ja häbememokad ära lõiganud ning kellel verejooks pärast seisma ei jää. Beppe on valmis verejookse sulgema, laste luid kokku lappima, keisrilõikeid tegema. Jõuluootusel on Chaarias mitu nägu, sellesse mahub sündi, elu ja surma.