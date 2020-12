ÕL VIDEO | LIGI MILJON JÄLGIJAT! Eesti kuulsaim tiktokker Kerli Paaslepp: saan nii perversseid sõnumeid kui ka abieluettepanekuid 

Foto: Hannes Dreimanis

TikToki staari Kerli Paaslepa (18) elu on tõeline numbrimaagia: 979 000 jälgijat ja 13,2 miljonit meeldimist! Videol , kus ta emotikone jäljendab, on meeldimisi sisuliselt Eesti rahvaarvu jagu. Fännid aga suruvad Kerlit veelgi kõrgemale ja kaugemale. „Mulle kirjutatakse vahepeal, et miks sul ei ole juba miljon jälgijat täis,“ ütleb neiu.