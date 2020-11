Saatejuht Taavi Libe köhis maskivastasele näkku: tahtsin näha, kas ta jääb oma tõekspidamistele kindlaks 

“Tahtsin testida, kas mees, kes arvab, et Eesti meditsiinisüsteemis töötavad ebakompetentsed inimesed, läheb lõpuni välja oma väidetega. Mees on ju korduvalt nii Facebookis kui erinevates väljaütlemistes ja intervjuudes väitnud, et meditsiinisüsteemis töötavate inimeste juttu ei maksa uskuda,” põhjendab Libe Õhtulehele.

Nüüd on antud saatelõik kontekstist välja rebitud ja ringleb sotsiaalmeedias, kus inimesed avaldavad pahameelt, isegi sõimavad Libet tema teo eest. “Kui asi on kontekstist välja rebitud, on keeruline aru saada, mis tegelikult toimus. Kui seda vaadata täispikkuses, on mul muidugi kahju, et see paljusid inimesi häiris ja ma mõnele piinu olen tekitanud,” sõnab Libe ja tõdeb, et on saanud isegi ähvardusi, kus talle lubatakse peksa anda.