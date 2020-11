Selgus Bondi-tähe Sean Connery surma põhjus 

Šoti superstaari lesk Micheline rääkis pärast tema surma, et Seani viimaseid eluaastaid oli tumestanud dementsus. Viimased elukuud olnud masendavad. "See polnud tema jaoks mingi elu. Ta ei suutnud end väljendada. Vähemalt suri ta une pealt ja see oli nii rahulik," vahendab Femalefirst lese sõnu. "Olin kogu aeg temaga ja ta lihtsalt libises minema. Nii ta tahtiski."