PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 30. november 

Täiskuuaeg on partnerlussuhteis olulise tähtsusega. Küllap saad täpsemalt aru, kellega tasub suhteid tihendada, kellega aga oleks mõistlikum need sootuks katkestada.

Sulle on oluline, et su ümber valitseks puhtus ning kord. Räpakavõitu inimesed häirivad sind, sa ei tunne end nendega ühes ruumis viibides hästi ega taha nendega suhelda.

Probleeme saab laias laastus kaheks jagada – on selliseid, mis on reaalsed, aga ka neid, mida me endale lihtsalt ette kujutame. Fantaasia on täna erakordselt elav.