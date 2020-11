PANSO 100 | Tiina Kukli: Panso õpetas meile ka seda, kuidas sitast saia teha, kui materjal pole suurem asi 

„Kõik see kokku kuidagi mõjus. Küllap ka sellepärast, et ma polnud neid komme kunagi saanud ja Panso sõi neid alati üksi, meile pakkumata. Samas kinkis meie liikumisjuht Helmi Tohvelmann ehk Tohvi, nagu me teda kutsusuime, nähes, et keegi ei jaksanud tema tunnis harjutusi kaasa teha, sellele tudengile rubla, et ta saaks sööma minna. Sellised inimeste erinevad käitumised panid sind tahtmatult nendesse ka erinevalt suhtuma,“ tunnistab Kukli.

Veel meenub Kuklile viimasel kursusel teles välja toodud diplomilavastus „Augustikuu mured“. „Tegelikult oli see väga kehv materjal. Olime ju tema loengutes üksipulgi analüüsinud Molière'i, Shakespeare'i ja Tšehhovit ning nüüd korraga Ardi Liives, mille kohta ka Panso ise pikalt ja laialt räägib, et see pole suurem asi. Aga et see on olukord, kus ta õpetab meile, kuidas sitast saia teha, sest me läheme peagi teatritesse laiali ja seal tuleb meil tulevikus igasuguse materjaliga kokku puutuda.“