IMELISED FOTOD | Kristina Tennokese abiellus: otsustasime, et meil ei tule pruudiröövi, valget kleiti või traditsioonilisi mänge Katharina Toomemets , täna 15:03

ABIELUS: Kristina räägib, et nende lapsed olid juba harjunud, et emal on teine perekonnanimi, kuid nüüd on ikka väga soe tunne, kui kuskil end vaja registreerida ning kõik sama nime kannavad. Foto: Krõõt Tarkmeel

„Meil oli kohe alguses soov, et ei tule traditsioonilisi pulmi – ei mingit valget kleiti, pruudiröövi, autode kolonnis sõitu või traditsioonilisi mänge. Pigem tahtsime sõprade ja lähedastega mõnusalt aega veeta ja et sellest päevast soe, helge ja ilus mälestus jääks,“ räägib tantsustaar Kristina Tennokese (40), kes abiellus 25. juulil oma elukaaslase Androga (43). Kristina vahetas ka perekonnanime ning kannab nüüd nime Kristina Tarmet.