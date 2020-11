Veiko Õunpuu Põhja-Soome puhkama ei läheks: ma ei taha säilinud lummust argisusega rikkuda 

Žüriiliige, Luksemburgi produtsent Paul Thiltges hindas, et Põhja-Soome tundra ilu on filmis jäädvustatud meisterliku operaatoritööga. „Inimese heitlused sellel otsatul ja inimtühjal alal, traditsioonide ja progressi vahel, tõstatavad küsimuse kuhugi kuulumisest ning kujutavad kõigi seal elavate tegelaste üldist üksildust."

„Viimased“ on põhjamaine vestern, mille tegevus toimub metsikus Lapimaa tundras. Filmi peategelane on noor kaevur Rupi, kes loodab tundrat õõnestades piisavalt raha kokku kühveldada, et kaevandusküla hingemattev tolm igaveseks jalgelt raputada. Aga töö kaevanduses on seiskunud, sest Rupi põdrakasvatajast isa keeldub oma maid müümast.