Hendrik Sal-Saller keerulisest aastast: eks diivanil istumist ja mõtlemist on rohkem

Sal-Saller rõhutas, et vaatamata ära jäänud kontsertidele neil bändiga tegevust jagub. "Oleneb, kui karmiks asi läheb. Meil on pikemat aega mingid lood, mis ootavad ära lindistamist, äkki hakkaks sellega tegelema. Mul on ka mõned tekstid kirjutada. Üldiselt ei saa kurta, et midagi teha ei oleks."