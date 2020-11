Veterannäitleja sõitis Stockholmi, nakatus koroonaga ja suri 

Poeg Karl Sedalh rääkis Rootsi saates "Kulturnytt", et eakas isa oli põdenud kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust. Kevadest saadik oli ta koos abikaasa Lisaga elanud peaaegu täielikult muust maailmast eristatuna maal. Kuid näitlemiskirg sai Wollterile saatuslikuks.

"Isa sõitis Stockholmi seoses seriaali võtetega. See kõneleb tema armastusest oma ameti vastu," vahendab Iltalehti. Poeg oli manitsenud, et "Mäklarna" võtted võivad Svenile ohtlikuks kujuneda. "Aga teadsime, et ta teeb ise oma valikud ja nende võtete suhtes oli ta kõigutamatu."