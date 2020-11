Armastus ravis poptähe maniakaalsest trennitegemisest terveks 

"Mu sõbrad kodus Torontos tõmbasid end pilve, panid pidu. Ma tundsin, et pagan ... Kui sa elust kõrvale jääd, pole ju millestki kirjutada. Mu imago nägi ette, et ma ei tohi midagi valesti teha ega öelda. Viimased paar aastat on nii rasked olnud."

Mediteerimine ja päeviku pidamine on aidanud Shawnil närve rahustada, kuid ennekõike on teda aidanud sõbratar Camila, kes on veelgi rohkem avalikkuse huviorbiidis olnud. "Ta on nii tugev, nii klaar ja oma kehas nii kindel ja nii sõnaosav ja teiste kehakuju suhtes nii empaatiline, et ta on aidanud ka mul oma kehasse uutmoodi suhtuda. See muutis mu elu."