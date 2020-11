Inimesed Kristian Taska elukaaslane Itaalia pelgupaigast: miks ei võiks elada seal, kus meeldib Kroonika , täna 10:23 Jaga: M

Kristian Taska ja Veronica Puhk Foto: Erlend Štaub

"Kui kord juba oled ühte kohta armunud, on raske endale selgeks teha, miks ei võiks elada seal, kus meeldib ja kus lihtne on olla, eriti kui lapsed on väikesed," räägib filmiprodutsent Kristian Taska (47) elukaaslane Veronica Puhk (40) Kroonikale nende saja-aastasest Itaalia oliivitalust, kuhu nad juba neljandat aastat Eesti sombuse ilma eest põgenevad.