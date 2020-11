Uues „Päästja koolikellas“ irvitatakse Selena Gomezi neerusiirdamise üle 

Uue sarja ühes stseenis vaidlevad kaks Bayside High' keskkooli õpilast, kes ikkagi Selenale neeru annetas, vahendab People. "Ma tean täiesti kindlalt, et Selena Gomezi neerudoonor oli Justin Bieberi ema," ütleb üks tegelaskuju. "Issand, oleks mul telefon kaasas, siis ma tõestaksin sulle."

"Mida sa tõestaksid? Et sa oled idioot?" nähvab teine. "See oli Demi Lovato neer. Nad on parimad sõbrad nagu meie kunagi."