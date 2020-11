„PUUDUTA MIND“ | Jana Paulman suhetest: miks naised ja mehed vahel üksteist ei mõista? 

Suhteekspert Jana Paulmanil ilmus hiljuti raamat “Kui naine armastab meest”, kus naine jagab avameelseid kirju mehega oma salajastest unistustest, valust ja õnnest.

Avaldame raamatust kaks kirja mehele, mis räägivad sellest, kuidas naised ja mehed teineteist mõistavad ning millest võivad tekkida arusaamatused:

"Kallis Mees, nagu kirjutasin, on meie teel olnud ka palju takistusi ja arusaamatusi, palju mõistmatust, mis viib meid tülideni välja. Olen kuulnud väljendit, et mehed on Marsilt ja naised Veenuselt. Miks me mõnikord üksteist ei mõista? Mina kui naine arvan, et meie mõttesuunad ja eesmärkideni jõudmine on erinev ning see tuleneb sellest, et meestel on üldine mõtlemine, naistel seevastu detailne mõtlemine..."