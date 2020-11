Dior jääb naisepeksjaks tunnistatud Deppile truuks 

Londoni kohus otsusas hiljuti, et Deppil polnud alust süüdistada laimus kõmulehte The Sun, mille veergudel teda nimetati naisepeksjaks. Kohtunik leidis piisavalt asitõendeid Deppi vägivaldsusest oma eksnaise Amber Heardi vastu. Esimene tagasilöök tuli kiirelt: Warner Bros avaldas Johnnyle survet, et too taanduks Grindelwaldi rollist.