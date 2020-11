RAHA KASVAB MÜHINAL! Eesti noorim naismiljonär Kristel Kruustük tegi poegadest varakult investorid 

"Meie lapsed on täna juba investorid. Kui nad on juba piisavalt suured, siis õpetame neid enda portfooliot kasvatama, mille pealt nad saavadki oma taskuraha teenida. Praegu on nad veel väikesed, beebiinvestorid, aga investeerimisportfellid kasvavad juba mühinal," räägib Kruustük ja soovitab sellele mõelda teistel lapsevanematelgi.