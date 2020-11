See mees on kuulutatud 21. sajandi parimaks näitlejaks 

"Rähklesime ja vaidlesime nimekirja kõigi teiste kohtade üle, aga esikohas polnud vähimatki kõhklust ega vaidlemist," ütles pingerivi üks koostaja A. O. Scott lehele. Tema sõnul on Denzel Washington konkurentsitu võitja: ekraanihiiglane, kes on ka peen ja tundlik käsitööline, kellel on tõsine vana kooli lavakoolitus ja lõõmav filmistaariolek." Washington jätvat mulje, et näitlemine on sama kerge kui hingamine.