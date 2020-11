Inimesed Liz Hurley (55) ja tema vanem õde näitavad vapustavat bikiinifiguuri Ohtuleht.ee , täna 10:00 Jaga: M

Foto: @elizabethhurley1/Instagram

Inglise modell, näitleja ja ärinaine Elizabeth Hurley on tõestanud, et vanus on vaid number. Kuid koos oma vanema õega moodustab ta lausa vapustavalt neiuliku tandemi.