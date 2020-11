PÖFFi võitis draamakomöödia võõrahirmust 

64aastase režissööri Ivaylo Hristovi mustvalgele filmile on see juba teine tunnustus lühikese aja jooksul, sest oktoobris võitis „Hirm“ peaauhinna ka Varnas toimunud Bulgaaria filmide festivalil Kuldne Roos. Tallinnas sai filmi näha esimest korda väljaspool Bulgaariat.

Parima meesnäitleja auhinna sai taanlane Ulrich Thomsen, kes mängib Henrik Ruben Genzi filmis „Erna on sõjas” veltveebel Meierit, kes aitab Ernat, kui too maskeerub meheks, et järgneda oma pojale esimese maailmasõja keerisesse. Film on osaliselt üles võetud Eestis. Parimaks naisnäitlejaks nimetas žürii sakslanna Marie Leuenbergeri, kes kehastab šveitslase Oliver Rihsi filmis „Puurilinnud“ idealistlikku advokaati Barbara Hugi, kes tahab kasutada ära legendaarse kurjategija, vanglast põgenemise meistri Walter Stürmi populaarsust, et reformida Šveitsi ajast ja arust karistusseadustikku.