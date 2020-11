PANSO 100 | Väino Uibo: „Ainuüksi Panso pilgust võisid lugeda välja, millega sa oled laval hakkama saanud.“ 

„Panso erialatunnid olid enamasti põnevad ja kaasakiskuvad. Sellistel juhtudel ei märganud keegi aja kulgu. Ka Panso mitte. Kadus hirm ja tundus, et saime temaga lähedasemaks. Pilvedes sai hõljuda alati siis, kui sealt tuli tunnustavaid sõnu. Samas oli aga tunde, kus tema hirmuäratavalt võimas hääl tahtis lae pealt ära viia. Need detsibellid on mul tänaseni kõrvus ja nahavahel. Sellised tunnid oleksid võinud küll olemata olla,“ tõdeb Uibo (78).