Inimesed PANSO 100 | Ivo Eensalu: „Panso kinkis kogu kursusele 25 rubla, mille eest pidasime maha ilmatu uhke peo." Jaanus Kulli , täna 16:00

Ivo Eensalu Foto: Teet Malsroos

„Olin lavakooli teisel kursusel, kui mu onu suri,“ meenutab lavakooli V lennu lõpetanud Ivo Eensalu oma ootamatult sketšiks pöördunud dialoogi õpetaja Pansoga. „Matused pidid olema laupäeval ja ma läksin reedel Panso juurde küsima, kas võin laupäeval puududa. Mille peale Panso küsib, et mis siis lahti. Selgitasin, et peaksin Märjamaale onu matustele minema. Panso jäi mulle pikalt otsa vaatama ja ütles: „Eensalu, need on teil juba neljandad matused.“ Kusjuures, jumala eest, ma polnud kordagi varem ennast matuste pärast koolist priiks küsinud.“