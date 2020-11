PANSO 100 | Andres Ots: „Panso kõrval tundsid ennast lihtsalt kreemikesena.“ 

Ots (76) kohtus Pansoga esimest korda sõjaväest naastes sügisel 1964. „Panso läks draamateatrisse „Kihnu Jõnni“ proovi ja mina olin linnas mingeid asju ajamas. Pärast proovi läksin Panso juurde, et kas ta saaks mind üle vaadata, et kui on järgmise lennu vastuvõtt, kas mul on siis mõtet proovida. Panso ütles, et tal pole aega, aga kas ma ei tahaks lavakooli laborandiks tulla. Nii ma sinna kooli sattusin. Nii et ei mingit pistist. Pärast pisikest järelkonkurssi sain kohe teisele kursusele, sest esimeselt kursuselt kukkus kaks inimest välja.“