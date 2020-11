PANSO 100 | Külliki Saldre: „Teadsin, et Panso vihkab pisaraid.“ 

„Vahetult enne proove oli meie lavakõne õppejõud Karl Ader palunud mul rääkida laval madalama häälega,“ jutustab Saldre (67). „Nii ma rääkisingi stseenis, kus Utterword plahvatab, nii madala häälega kui vähegi võimalik. Panso vaatas mind ja kordas kui papagoi: „Uuesti, uuesti, uuesti.“ Suutsin vaid mõelda, et palun ära hakka nutma, kuna teadsin, et Panso vihkas pisaraid. Õnneks sain ilma pisarateta hakkama ja kui ma siis tunni vaheajal oma kursusekaaslastele rääkisin, mida kõike pidin üle elama, tuli sealt vastu irooniline naer, et kui loll ma võin olla – et Pansole meeldis, mis tegin. Et just sellepärast lasigi ta mul seda stseeni ikka ja uuesti ette kanda.“