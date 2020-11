PANSO 100 | Anne Tuuling: pärast Panso surma mõtlesin, et teatriga on nüüd kõik 

„Nii lühikest aega, kui ma noorsooteatris töötasin, pidasin ma Pansot oma lavastajaks. Vähemalt minul oli küll sel hetkel tunne, et siinkohal minu näitlejakarjäär lõpeb, et nüüd on kõik. Enam ei saa teatris midagi olema, kõik on läbi. Sest ta oli meile, pansokatele, sedavõrd oluline teenäitaja,“ ütleb Tuuling (82), kellest hiljem saigi telesaadete toimetaja Eesti Televisioonis.