Jõulujazz tähistab 25. sünnipäeva 15 kontserdiga 

Oma 10. sünnipäeva tähistab just Jõulujazzilt tuule tiibadesse saanud vokaalansambel Estonian Voices ja seda kontserdiga “Estonian Voices 10 & Sõbrad”. “10 aastat tagasi Jõulujazzil andsime oma esimese täispika suurema kontserdi. Oli palju ootusärevust ning ergastavat lavanärvi. Tänavune juubelikontsert sarnaneb toonasega suurel määral paljuski seetõttu, et mitmed lood tulevad ettekandele esmakordselt. Uute lugude kõrval saavad kõlama ka vanad hitid ning parimad palad koostöödest sõpradega,” lisab ansambli liige Kadri Voorand. Nii on lavale on palutud ka vokaalgrupi endised liikmed ning ansambel Curly Strings.