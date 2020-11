PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 28. november 

Jälgi, et su tegevus oleks kooskõlas reeglite ja ettekirjutustega. Pea kinni kokkulepetest ja räägi tõtt, isegi juhul, kui see pole kõige rõõmustavam.

Nädalavahetus on käes, aga sinu pea on töiseid mõtteid täis! Need on edasiviivad, originaalsed ideed, mis sulle pähe turgatavad, pane need tuleviku jaoks kirja.