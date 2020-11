Kati Saara Borodina: lapsed on olnud üdini minu projekt ja minu kasvatatud 

„Kuigi olin abielus, ametlikult Murutar, olime laste isaga väga palju eraldi – suure osa ajast olin mina lastega Pärnus või koos lastega tööreisidel. Meil olid laste isaga väga erinevad huvid. Mu lapsed on olnud üdini minu projekt ja minu kasvatatud – nii et nende isa on suhteliselt kuiva jalaga pääsenud,“ sõanb Kati.