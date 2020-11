VIDEO | Evestus: mõnikord olen ma pigem surnud, kui hooran mööda sotsiaalmeediat 

Lugu kirjutama tõukas Evestust kuuldud ütlemine, et kui sa pole online, oled sama hästi kui surnud. “Ning ma mõtlesin - raisk, mõnikord olen ma pigem surnud, kui hooran mööda sotsiaalmeediat!” lausub ta ning täpsustab, et ilmselt leiab loo sõnum vastandliku vastuvõtu, kuid sellest pole midagi: “Mulle sobib nõnda. Muusika ja kunst peavadki liigutama inimesi.”

Tulevase albumi teemal lausub Evestus: “Hetkel on materjal Paul Logani käes masterdamisel. See ilmub omal ajal. Aga “Happy Being Dead” plaadi peale ei lähe, see on eraldi teos.”