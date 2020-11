Müstika „PUUDUTA MIND“ | 8 taktikat vihkajatega toime tulemiseks Toimetas Anu Saagim , täna 07:52 Jaga: M

10% inimestest leiab viisi võtta kõike isiklikult Foto: ÕL

"Elu on kontaktspordiala, eriti internetis. Kui astute areenile, on verised ninad ja kriimustused ootuspärased,” ütleb paljude eneseabi õpikute autor Tim Ferriss. Ka tema on saanud internetis ehmatavaid ja ründavaid kommentaare ning annab nõu, kuidas nendega toime tulla.