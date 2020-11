PANSO 100 | Marje Metsur: „Lavakõnetundides õpetas Panso diafragmaga hingamist, kus ta katsus vahepeal meie kõhtu ja siis meie jälle tema oma.“ 

„Panso istus keskel ning kahel pool teda esimese kursuse poisid Mikk Mikiver, Jaan Saul, Aarne Üksküla. Lugesin luuletusi ja laulsin ning siis kästi etüüdi teha. Luule Komissaroviga saadeti meid tagatuppa, aga ega me kumbki teadnud, mis asi etüüd õieti on. Niisama rääkisime, et kust keegi pärit. Et ma olen Lihulast ja ma olen Võrust. Misjärel tulid mingid neegritantsud ja Panso käskis tõsta mul punasest pesusametist seelikut kõrgemale. Küllap ma olin liiga agar, sest ta hakkas naerma ja hüüdis, et nii kõrgele pole vaja. Ilmselt paistsid välja tollal ainumõeldavad roosad või helesinised püksikud. Kõige lõpus palus Panso mul midagi öelda. Võru murdes. Läksin lavalt otse tema nina ette ja ütlesin: „Küll oles hää, ku ma sisse saasi.“ Mille peale Panso hakkas naerma ja vastas: „Hää jah. Mine õppima.“