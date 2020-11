Kirjastuse personal mässab kõmuautori vastu

Vice'i teatel annab kirjastus Penguin Random House Canada märtsis välja Petersoni ülemaailmse menuki „12 elu mängureeglit“ järje ingliskeelse pealkirjaga „Beyond Order: 12 More Rules for Life“. Kanada autor lubab pakkuda uusi elupäästvaid nõuandeid, kuidas panna vastu kurnavale soovile maailma oma käe järgi korraldada. Kuid juhtkond sai töötajatelt ligi 70 anonüümset protestiavaldust, sest Petersoni vaated eeskätt transsooliste õigustele, sugupooltele ja rassile on palju poleemikat tekitanud.