The Beatlesi biograafia pälvis kõrge auhinna 

50 000 naela suuruse Baillie Gifford Prize'i žürii sõnul on Brown biograafia kirjutamise uuele tasemele viinud. Ligi 20 raamatut avaldanud Briti ajakirjaniku ja autori teos räägib The Beatlesi loo päevikute, kirjade, intervjuude ja edetabelite põiminguga. Brown ütles BBC Newsi intervjuus, et talle mõjus vabastavalt asjaolu, et The Beatlesist on nii palju häid raamatuid kirjutatud. „Võisin hoopis iseäralikumaid radu pidi minna. See võimaldas mul ette võtta iseäranis vähem tähtsad The Beatlesiga seotud tegelased või vähem tähtsad tegelased, kelle The Beatles eest ära lükkas.“