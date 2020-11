Filmitegija Aljona Suržikova näitab miljonite lugu ühe klassi kaudu 

„Ma tegin filmi oma laste jaoks, et nad teaksid, milline on minu lugu. Kust me tuleme, kus oleme ja miks,“ räägib filmitegija. Üksikisikute elusaatustest joonistub mõistagi välja laiem pilt.

2000. aastal, kui Suržikova klass Lasnamäe gümnaasiumi lõpetas, polnud Eesti veel küll Euroopa Liidu liige, kuid tulevane filmitegija ja ta klassikaaslased olid esimesed, kes said vabalt sisse astuda näiteks Saksamaa või Prantsusmaa ülikoolidesse. Väga paljud läksidki teisele poole piiri õppima. Suržikovat huvitasid filmi tehes samas ka need, kes ei lahkunud Eestist õppimise pärast, vaid suundusid välismaale tööle, kolisid minema koos perega või isiklikel põhjustel.

„Ma sõitsin Eestist minema, sest inimesed pöörasid ära. Kõik eluväärtused olid segamini, kõik pöörati pea peale. Inimesed ei väärtustanud mitte elu või päikest, vaid iPhone’i, BMW X5, neid lõputuid võidujookse, kes saab paremad vidinad. Minu jaoks oli see võõras, otsustasin sellest kõigest kaugemale sõita ning tulin naeratuse ja päikese maale, kus alati soe,“ räägib Suržikova filmis ta klassivend Stas, kuidas üleminekuühiskonna segasel ajal tee ta Kambodžasse viis.

Millised aga olid teiste klassikaaslaste peamised ärasõidu ajendid? Suržikova sõnul domineeris õppima minek, kas siis ülikooli või mõnd keelt õppima, järgnesid välismaale tööle minek ja isiklikud põhjused, soov oma elu muuta. „Kellelgi oli lahutus, teisel just abielu. Mõnel jälle vanemate haigused – tuleb minna nende juurde ja nende eest hoolitseda,“ tutvustab filmitegija oma väikese uuringu tulemusi.

Aljona Suržikova dokumentaalfilmis räägivad ta klassikaaslased, miks on nende elusaatus kujunenud just selliseks. Foto: Leila Arafjev

Hea uudis on aga see, et filmi tegemise ajal suurenes tema välismaal elavate klassikaaslaste hulk, kes tahavad Eestisse tagasi tulla. „Paljude jaoks on Eesti koht, kus elavad nende vanemad. Paljude jaoks see on ikka kodu ja nad tahavad koju tagasi tulla,“ ütleb Suržikova. Seega jääb Eesti filmis portreteeritavatele elu lõpuni eriliseks. Vaid kaks Eestist lahkunud klassikaaslast on öelnud, et ei taha kohe kindlasti naasta.