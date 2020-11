Vinge! Keili Sükijainen sai Anett Kontaveidilt hindamatu kingituse: mingi hea aura sellel igal juhul on 

"Minu jaoks on tegemist kõige armsama kingiga, mis mulle kunagi tehtud. Eks Anett teab kui kallis ta mulle on ja kui väga ma teda toetan, aga samas ka kui palju ma ise seal väljakul punnitan, et minul mäng välja tuleks," on Keili tänulik. "Mingi hea aura sellel reketil igal juhul on, sest järgmises trennis tegin ma kõigile silmad ette," rõõmustab hobitennisist Keili.