11 KUUD KOROONALÕKSUS! Koju jõudnud Airi Vipulkumar Kansar: elada seal ei tahaks, sest India ühiskond on väga keeruline 

Airi läks koos abikaasa Vipuli, tütar Adrika (4) ning poegade Aryani (6) ja Ragnariga (2) 3. jaanuaril Indiasse abikaasa perele külla. Eestisse pidid nad naasma 30. märtsil, ent Finnair tühistas selle lennu. Järgmine lend pidid toimuma 20. aprillil, kuid ka see tühistati. Oktoobris ütles Airi Õhtulehele, et nad ootavad ja vaatavad, kas 13. lend lõpuks toimub või mitte. Koju jõudsid nad nüüd 14. lennuga Air France’iga.

Lastega teel. Foto: Erakogu

Miks pere siis lõplikult Indiasse jääda ei tahaks? „Meie kodu on Eestis. Lastel on siin oma lasteaed, kus neile meeldib. Mul on siin pensionärist üksik ema ja kaks poega. Indias puudub haigekassasüsteem ja kui midagi juhtub, tuleb kopsakas raha välja käia,“ loetleb Airi. „Korralik kooliharidus on tasuline. Siis on veel variant, et kas oleksime Vipuli vanemate juures Dahodi linnas või kuskil mujal Indias. Mulle meeldiks Goas, aga Vipulile mitte. Dahodis pole palju töövõimalusi ja palgad on ebanormaalselt väikesed.“ Airi ütleb, et tema saaks Indias ainult kodus olla ja peaks samas väga palju reegleid järgima. „Eestis on mul vabadus ringi liikuda ja laulmas käia, seal mitte. India ühiskond on väga keeruline.“

Airi lastega. Foto: Erakogu

Selleks, et lõpuks kodumaa pinnal maanduda, tuli Kansarite perel ette võtta korralik teekond. Kõigepealt sõideti maasturiga Dahodi väikelinnast umbes 150 kilomeetri kaugusele suurlinna nimega Vadodara. Seal veedeti öö sugulaste juures ning lennati järgmisel päeval India pealinna New Delhisse, sealt Tallinnasse, vahemaandumistega Pariisis ja Helsingis. Lauljatar tunnistab, et kuna nii palju lende tühistati, olid nad isegi koduteel ärevil ja mõtlesid, et mis saab, kui peaks juhtuma näiteks see, et nende õhus olles Eesti piir kinni pannakse. „Pidime kõigeks valmis olema.“

Lennujaamades oli Airi sõnul õhkkond rahulik ja viisakas. „Mingit hirmu ega paanikat. Inimestel olid maskid ees. Ja keegi ka ei riielnud, kui puhkasid oma maskist ja hingasid normaalselt ilma selleta,“ räägib ta. „India siselennul pidi olema ka näokilp ees ja need anti kohapeal. Mingeid teste ei nõutud. Käe pealt mõõdeti temperatuuri. Telefonirakendust Aarogya Setu (India variant HOIA äpist – toim.) ka keegi näha ei tahtnud, kuigi oli nõutud, et see peab kindlasti telefonis olema. Delhi ja Pariisi lennujaamad olid rahvarohked, nagu poleks mingit eriolukorda olnud. Vantaa ja Tallinna lennujaamad olid suhteliselt inimtühjad.“