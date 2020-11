KUULA | Kõrsikud ühendasid jõud staarmaakate Clicheriku & Mäxiga: algul me paljudest sõnadest aru ei saanud 

Augustis ilmus Clicheriku & Mäxi ning gameboy tetrise ühine bänger “Maakas”, millele tehti koostöös Jüri Beloviga muusikavideo. Peagi täitub lool Youtube keskkonnas miljon vaatamist ning Spotifys ligi kolmsada tuhat kuulamist. “Kuna “Maakas” on juba mõni kuu väljas olnud ning tal on täitsa kenasti läinud, nii tekkis mõte, et võiks kuulajatele pakkuda ka mingit muud sorti Maakat, mida keegi oodata ei oskaks. Mõtlesin, et küll oleks naljakas ja samas väga huvitav, kui seda teeks pisut vanemad, kuid väga-väga sarnase välimuse ja olekuga kollektiiv nimega Kõrsikud. Kuna Kõrsikutel on alati olnud väike folk musa toon juures siis sai mõte teha Maakast kantri-versioon teoks. Võtsime meestega ühendust ning nad olid sellega sedamaid päri! Istusime Berdiga veel üks päev stutis ja arutasime Kõrsikutega läbi videokõne, et kuidas ja mida võiks teha – see oli üks väga muhe koostöö,” täpsustab Mäx.