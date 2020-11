Inimesed UUS KUUM SUHE! Martin Algus kinnitab: jah, me oleme Mirtel Pohlaga paar Liisa Mugra , täna 11:39 Jaga: M

Mirtel Pohla Foto: Erlend Štaub

Arengud produktsioonifirmas Kassikuld - töö ja eraelu vahel piire ei ole, mõlemad mehed semmivad oma sarjade leading lady’dega. Režissöör Ergo Kuld leidis oma õnne “Padjaklubi” staari Grete Kleiniga ning naise karjäär on pärast Ergoga abiellumist aina õitsenud - üks roll ajab teist taga, viimati osales ta Kassikulla filmiprojektis “Soo”. Praegu liiguvad linnas kuumad kõlakad, et stsenarist Martin Algusel on särisevalt värske suhe Kassikulla suhtedraama “Valguses ja varjus” peaosatäitja Mirtel Pohlaga.